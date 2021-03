Ulata abikäsi! Sügava liikumispuudega Jakob vajab invakäru, mis on tema jaoks ainus võimalus õue pääsemiseks

Jakob elab koos perega maal, seega peab liikumisvahend olema sobilik liikumiseks väga erinevatel pinnastel — lumes, poris, liival. Lisaks vajab laps liikumisvahendit arstil ning hoiuteenusel käimiseks. Senine käru on poisile väikseks jäänud, kuid õnneks on Jakobi pere leidnud sobiva asenduse Delta All-Terrain Special Needs Buddy näol. Kuna seda käru Eestist ei saa, see tuleb Inglismaalt tellida, siis Sotsiaalkindlustusamet käru soetamist ka ei toeta. Jakob vajab aga just seda käru, sest maal liikumiseks Eestis pakutavad mittepöörlevate ja väikeste ratastega kärud lihtsalt ei sobi.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on värskes õhus viibimine poisi tervisele ülioluline, sest aitab vältida ülemiste hingamisteede infektsioone, samuti on kogu perele tähtis koos väljas olemine: “Arvestades, et Jakob on juba suur poiss, on sobiva käru leidmine olnud väga keeruline ja aeganõudev. Meil on siiralt hea meel, et poisi perel on õnnestunud see käru viimaks leida. Samas on äärmiselt kahju, et ainuüksi Eesti poolse vahendaja puudumine jätab selle pere Sotsiaalkindlustusameti toetusest ilma!“