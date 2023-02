RETSEPTID | Vabariigi aastapäev vajab tähistamist, aga kilu ei kõneta? Proovi neid pidulikke roogasid!

Valmistamine: Lõika kamar pealt ruuduliseks. Viiluta sibulad ja küüslaugud õhukesteks seibideks, pane lihatükist veidi suuremasse nõusse ja tõsta liha sinna peale. Sega ülejäänud marinaadiained omavahel kokku ja kalla lihatükile. Loksuta aeg-ajalt kaussi, et marinaad pääseks igast küljest liha maitsestama. Küpseta liha 225-kraadises ahjus pool tundi, kuni kamar muutub krõbedaks. Mida rohkem on kamara all rasva, seda krõbedam ja muredam koorik tuleb.