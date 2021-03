Liisi Koikson kodumaast: reisida on ju tore, aga kuuluvustunne toob ikka Eestisse tagasi

"Soovisin kirjutada loo, mis sõnastaks noorema põlve kiindumust meie väikesesse eestimaasse. Või, kui seda kiindumust veel tekkida pole jõudnud - õpetaks märkama kõike ilusat, mis meile siin antud on. Nüüd saangi selle minule väga olulise koosluse eesti inimestele kinkida, et ka nemad seda laulu kuulates mõne kõrge puu all korraks peatuksid, imetleksid seda tohutut sinist taevalappi, mis neid kõrgelt katab, jääksid korraks tasa, et linnud julgeksid kõvemini häält teha ja teeksid oma sammudega igale ruutmeetrile heaperemehelikult pai, sest see kõik ongi ju meie õu, mis tahab, et teda koduks kutsuksime," avas Liisi loo impulssi ja tausta.