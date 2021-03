KUULA SAADET | Ilusüstide kuninganna Marju Karin: vanusega kõik vajub – nii nagu rinnad, nii ka nägu

Marju ütleb, et kortsud pole sugugi number üks probleem, mille pärast tema poole pöördutakse. „Küsimus ei olegi tegelikult üldse kortsudes. Kortsud ei sega tihti inimesi. Tõsiseks mureks peetakse hoopis äravajunud ja väsinud nägu. Siinkohal saangi tulla appi ja seda nägu üles turgutada.” Marju ütleb, et see ongi see, mida talle teha meeldib. „Mulle meeldib restaureerida. Lihvin nägusid särama ilma kirurgiliselt sekkumata.”

Ilusüstide kallidus on Marju sõnul suhteline mõiste. Kõik oleneb sellest, mis ajahetkel tema juurde jõutakse. „Ilusüstid ei lähe maksma autohinda, kui minu juurde tullakse siis, kui probleem on alles tekkimas. Kui nägu on juba ära vajunud, võib ühe sellise odavama auto raha küll välja käia,” ütleb ta. Siiski pole vaja kogu raha korraga maksta, sest süste tehakse osade kaupa. „Vananemine on kallis lõbu, aga eks kõik on suhteline.”

Marju ütleb, et ilusüstide maailmas on nii, et loomulik tulemus maksab rohkem. „Täpselt samamoodi nagu naise rinnad vajuvad ära, juhtub ka näoga. Rinnad lähevad aastatega tühjemaks, sama juhtub ka näoga.” Selleks, et taastada värsket ja nooruslikku välimust, tuleb hakata seda erinevate meetoditega säilitama. Tõhusaimad mittekirurgilised võimalused on täitesüstid.

Milliseid erinevaid ilusüste Marju soovitab, kui palju maksab konsultatsioon tema juurde ja mis on peamine ilumure, millega mehed tema poole pöörduvad, kuula juba podcast’ist: