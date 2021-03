Mees kurvastab: naine on sellest nii palju rääkinud ja minu ootused üles kütnud, aga tegudele ei jõua

"Näen, et praeguses maailmas ei ole üldse tabu kolmanda osapoole kaasamine voodisse. Tean, et minu mitmed sõbrad harrastavad seda regulaarselt ja nad kõik on oma naistega õnnelikes suhetes, seega see ei ole midagi imelikku ega lõhu suhet, kui kõik sellega nõus on ja piirid paika panevad.

Oma eelmisest suhtekaaslasest läksin ma sõbralikult lahku ja nentisime, et sekselu oli meil hea, kõik muu mitte nii väga. Leppisime kokku, et head asja pole ju mõtet raisku lasta ning kui läheme uude suhtesse, tutvustame kallimatele kolmanda osapoole mõtet ja vaatame, mis saab.

See on siis see eellugu minu probleemile. Leidsin uue naise, klapime hästi, oleme nüüdseks ka kolm aastat koos olnud. Oleme ausad ja avameelsed ning poolteist aastat tagasi pakkusin talle välja idee, et võiksime teinekord meie poole hullama kutsuda minu eksnaise. Alguses naine ehmatas ära ja ütles, et mitte mingil juhul, kuid paari päeva möödudes ujus ta mulle kelmikalt külje alla ja ütles, et ehk mõne kuu pärast on ta selle mõttega ree peal.

Kuud on möödunud, oleme selle mitu korda teemaks võtnud, midagi pole muutunud, ainult tühjad lubadused on õhus. Ta vist veab mind ninapidi, aga otse ma seda öelda ei saa, siis on šanss selle juhtumiseks igavesti maha mängitud. Ma ei teagi nüüd, mida teha. Tahaks selle kolmeka ükskord ära proovida, mõte sellest on ju niikaua juba kukla taga tiksunud."