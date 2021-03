VIDEO | Õõvastav! Vaata, mis juhtub, kui juuksehari lõpuks korralikult puhtaks pesta

Haizman näitab videos, et selleks, et juukseharja täielikult puhastada, tuleks alustuseks eemaldada harja küljest nii palju juuksekarvu kui võimalik.

Seejärel pane hari kraanikaussi, lisa šampooni ja soodat, et tekiks segu ja lase harjal selles liguneda umbes pool tundi. Videost on näha, et vesi, mille sees juuksehari ligunes, on kõike muud kui meeldiv.