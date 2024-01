Eestlane on niivõrd harjunud mõtteviisiga, et tee tööd ja näe vaeva ning siis tuleb armastus, et ei anna endale asu ei ööl ega päeval. Läbipõlemine võib salakavalalt ligi hiilida ja kui see juhtub, on inimene tihtipeale mitu kuud võimetu midagi tegema.