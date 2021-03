Kevadeks valmis! Moeblogija 5 nõuannet, kuidas luua soodsalt stiilne garderoob

Tee selgeks, millised on need rõivad või aksessuaarid, milleta sa oma elu ette kujuta, soovitab moeblogija. Inhami jaoks on need eelmainitud jakid, sviitrid, mantlid ja disainerkotikesed. „Kui need asjad on kvaliteetsed ja sa tead, et sa neid kannad kaua ja sageli, siis tasub need osta!”