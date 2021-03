Ohtlik ja salakaval vaimne vägivald: kuidas teha kindlaks, et kannatad selle all ja mida sel juhul ette võtta?

Kuidas kindlaks teha, et su suhtes on vaimse vägivalla märke?

Suhte alguses on vägivallatseja väga intensiivne. Ta võib juba pärast paari esimest kohtingut paluda sul enda juurde kolida. Seda nimetatakse inglise keeles lovebombinguks (otsetõlkes armastuspommitamine - toim.) Ta idealiseerib sind ja see tekitab sinus väga hea tunde. Kui ta aga aru saab, et on su võrku püüdnud, kahaneb su väärtus momentaalselt ja väärkohtlemine algab. Tihti tunned, et oled ise süüdi, et sinuga halvasti käitutakse, ka vägivallatseja kinnitab seda.