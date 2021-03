„Mina harrastan sooloseksi kindlasti vähemalt kord nädalas, mõnikord ka rohkem. Kuigi mehega on seks hea, siis ise suudad endale siiski alati orgasmi garanteerida. Enim meeldib seda teha just vannitoas, õhtuse pesemise ajal. Hoian lelu vannitoa kapis, sest veesulin summutab mõnusalt ka surinat, mida vibraator tekitab. Seega, alati kui vannitoast välja astun, siis naeratusega. Lelusid on mul mitu, aga lemmikuks on saanud üks, mis oli ka korralik investeering. Nimelt maksis see peaaegu kakssada eurot, aga ma olen sellega väga rahul.” - Enel, 29