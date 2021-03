Kas teadsid? Abielu õnnestub või kukub läbi täielikult selle järgi, kuidas osapooled teineteisesse suhtuvad

Raamatut “Saatanat paljastades” ei juletud avalikustada üle 70 aasta, sest kardeti, et see võimas sõnum kõigutaks ühiskonna ja usuorganisatsioonide alustalasid. Napoleon Hilli raamatus väidab „saatan“, et on haaranud kontrolli 98% inimeste mõtlemise üle viha, hirmu, alaväärsuse, iha, ahnuse ja kadeduse abil. Tal on õnnestunud oma käsilasteks teha ka koolid, kirikud, valitsused ja meedia. Naistekas avaldab raamatust katkendi.

Kas ebaõnnestumisest on inimesele kunagi kasu?

Jah. Ent vaid vähesed teavad, et ebaõnnestumine toob kaasa samaväärse hüve seemne. Veel vähemad teevad vahet ajutisel tagasilöögil ja päris ebaõnnestumisel.

Läbikukkumine on üks su suuremaid liitlasi.

Just nii. Iga tagasilöök ja ebaõnnestumine toob kaasa sündimata võimaluse seemne. Edu ootab tavaliselt ühe lühikese sammu kaugusel sellest kohast, kus inimene lakkas võitlemast. Läbikukkumine on sageli varjatud õnnistus, sest see murrab hüpnootilise rütmi kütke ja vabastab meele uueks alguseks. Läbikukkumine on inimese loodud. See pole kunagi tegelik, kuni inimene omistab sellele lõplikkuse.

Äpardumine on meeleseisund, mida inimene saab kontrollida, kuni ta jätab selle eesõiguse kasutamata.

Äpardumine toob kaasa murdepunkti, kus inimene saab õiguse oma meeled hirmust puhastada ja uues suunas liikuma hakata. Äpardumine aitab inimesel taibata ka enesedistsipliini jõudu, ilma milleta ei saa hüpnootilise rütmi köidikuisse sattunult end sellest enam vabastada.

Hüpnootiline rütm tagab ka elu jätkamise protsessi edasikestmise, korrastatuse ja käigus hoidmise kõiges elavas, alates sinepiseemnest kuni inimeseni.