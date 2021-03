Armastuses on sel nädalal palju uusi võimalusi ning elu poolt pakutavad kingid tuleks rõõmsameelselt tänades vastu võtta. Mõne tähemärgi jaoks on oma tervise hoidmine sel nädalal — ja kogu märtsikuu jooksul! — üks olulisemaid eesmärke. Sellesse tuleb suhtuda täie tõsidusega, sest immuunsüsteem on talve ja ümbritsevate probleemide tõttu kohati üpris õblukeseks kulunud. Mõnel teisel on praegu alailma kiire ja tarvis oleks rohkem puhata.