Mehed, kui need märgid vastavad teie kooselu puhul tõele, ei tasu seda naist küll käest lasta

Teie vahel on otsekui mingi nähtamatu side, mis teid liidab

Te mõistate teineteist suurepäraselt. Sa ei saa armastada kedagi, kelle poole sa tõmmet ei tunne. Tegemist ei ole ainult füüsilise tõmbega vaid ka emotsionaalse ja vaimsega.

Teil on sarnane mõttemaailm

Tavaliselt kui kaks õiget inimest on kokku saanud, mõistavad nad teineteist ilma sõnadeta. Nad võivad lõpetada teineteise lauseid, aimavad teise mõtteid ja täiendavad teineteist. Võib juhtuda ka, et üks teist hakkab rääkima teemast, millest teine just mõtles. Loomulikult ei ole te alati ühisel nõul, aga ka see on osa kooselust.

Armastus ja kiindumus kasvab ajaga

Kohe esimestest kohtumisest saati aimad sa juba, kas siin on või ei ole midagi tõsisemat. Tõeline armastus kasvab ajaga. Ja see aitab üle saada kõikidest erimeelsustest. Sest armastus, mida sa oma naise vastu tunned, on tugevam kõigest muust.

Te naerate palju koos

Kui su suhtes ei ole nalja ja naeru jaoks kohta, siis on see sageli halb märk. Vastastikune huumorimeel on üks olulisemaid märke, mis näitab teie omavahelist kooskõla. See aitab üle saada ka suurematest probleemidest ja näha jälle asju teises valguses.

Vastastikune austus

Siin ei ole juttu ülemuse ja alluva vahelisest austusest, vaid moraalsest austusest. Kui sa oled leidnud õige inimese oma ellu ja teie suhe areneb edasi, armastus teie vahel kasvab, siis ei soovi sa ju oma armastatud naisele haiget teha. Tema austab sind omakorda mehena. Ja sina teda naisena.

Teil on samad soovid

Paljud inimesed lähevad lahku lihtsalt sellel põhjusel, et nad saavad aru, et nende soovid ei ühti teise inimese soovidega. Näiteks erimeelt tekitavad asjaolud võivad olla laste saamine, maja ostmine, töökoht, linnas-maal elamine jne. Kui su soovid kattuvad sinu väljavalitu omaga, siis oled sa tõenäoliselt leidnud õige inimese. Loomulikult ei taha sa kõike üks ühele, mida teine inimene, aga suurte otsuste vastuvõtmisel võiks teie vahel siiski valitseda üksmeel.