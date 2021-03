Segaduses mees: kirge oli palju ja mõistmine oli hea. Kas tõesti muutuvad tunded üleöö?

"Ma kohtusin tüdrukuga, kellele ma meeldisin. Hakkasime vaikselt rääkima ja kohtuma. Kõik liikus sujuvalt ja peale ühekuust kohtumist läksime suhtesse. Kõik toimis. Kirge oli palju ja mõistmine oli hea. Ta ütles, et ma olen talle kallis ja ta on õnnelik. Kuna tulid kiired ajad, siis helistasin talle ja küsisin, et võiks rohkem öösiti koos olla, et ei peaks väljas külmaga niisama olema. Peaksime suhtesse ehk rohkem koos aega panustama.

Veidi liiga rutakalt käitusin. Peale seda kõnet miski muutus temas. Saime veel kokku ja hiljem rääkisime, et tal on tunded aga midagi on puudu. Ütles, et oli armunud, aga miski muutus. Nuttis mõned korrad, aga ütles, et unustame need jutud ära ja kõik on hästi.

Läks veel natuke aega mööda ja kohtudes tundsin, et ikka on midagi mäda. Rääkisime ja ta ütles, et jah, ikka midagi oleks puudu, aga tunded on. Pea on sassis ja muud probleemid samuti. Ta ei taha mulle haiget teha ja et ma lootma jääks. Leppisime kokku, et teeme pausi. Kuidas peaks edasi käituma? Kas tõesti üleöö tunded muutuvad? Üks kõne tõesti keeras pekki?"