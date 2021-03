SPIKKER | Naised, olete tõelise alfaisase otsingul? Teeme selgeks, kuidas teda ära tunda ja kellega tegemist on

Ta on liider oma hinges

Teda peetakse oma ala eksperdiks ja tema arvamus on paljude silmis oluline. Ta ei pea kasutama jõudu selleks, et end juhiks määrata. Temast tugev energia näitab ise teistele tema koha kätte. Ta on alati valmis teisi ära kuulama ja austab kõikide arvamust. Sellest hoolimata suudab ta alati oma arvamuse maksma panna.

Ta ei katsu muljet avaldada

Meeldida selleks, et muljet avaldada, on tavaliselt inimeste puhul üsna normaalne. Ainult mitte alfaisaste juures. Ta ei pea pingutama selleks, et muljet avaldada, sest ta meeldib niigi naistele. Kui su kaaslane ei uhkusta kunagi oma tegemistega, siis võib see olla märgiks, et tegemist on alfaisasega. Teiste meeste jaoks on see üsna raske, sest enda kõrgemale tõstmine on inimeste juures üsna tavaline nähtus.

Enesekindlus on tema tugev külg

Kui alfaisasel peaks olema firmamärk, siis selleks oleks enesekindlus. Olenemata olukorrast ei tunne ta end ebakindlana. See on punkt, mis muudab ta külgetõmbavaks naiste silmis. Tema rahu kutsub esile teiste usalduse ja austuse. Ta ei karda naisterahvastega suhelda. Ta on võrgutaja, kes ei solvu korvi saades. Kusjuures ta teab, kuidas muuta keeldumine nõusolekuks, sest tal on selles vallas kogemusi. Ta teab samuti, millal olla taktitundeline ja teeb seda kogu enesekindlusega.

Ta ei ole ka armukade

Ja ta naine tavaliselt ei julgegi midagi ette võtta, sest see võiks talle endale hiljem kätte maksta.

Ta on kaitsev

Domineeriv mees ühiskonnas on väga kaitsev oma loomult. See on teine ühine joon, mis on domineerivatel inimestel domineerivate loomadega sarnast. Karja juht kaitseb kogu oma karja. Sellepärast naised tunnevad end üldiselt tema seltsis kaitstuna ja turvaliselt. Selline mehetüüp ei luba kellelgi teha haiget nendele, kellest ta hoolib. Vastupidi, ta on karmi olemisega, aga oma hinges headusest lugupidav inimene, kes teeb kõik, et kaitsta oma lähedasi.

Ta on reserveeritud hoiakuga