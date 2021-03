Naise siiras imestus: täiskasvanud inimesed ja nii rumalad! Lapse saamine ei saa olla "ups"

"Vaatan enda ümber, mitmed mu endised klassikaaslased on kas hiljuti saanud või hakkavad saama lapsevanemateks. Ja läbiv joon (mida nad ei pelga ka sotsiaalmeedias kuulutada) on neil see, et nende kõigi sõnul oli laps tõeline õnnistus ja ilmaime, aga siiski "ups".

Vabandage, aga mis mõttes ups? Kui sa astud kaitsmata vahekorda, ei kasuta kondoomi, siis see ei ole mingisugune ups, vaid teadlik valik, et see vahekord võib võrduda rasedusega. Või siis need inimesed, kes uhkelt teatavad, et jälgivad täpselt kalendrit, siis ei juhtu midagi, ja mõne kuu pärast üllatuvad, et ikka jäid rasedaks. Kallid inimesed, kus on teie mõistus? Upsiga on siin vähe pistmist.

Ma saan aru, et ups võib juhtuda nendel inimestel, kes kasutavad regulaarselt ja õigesti hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. On ju küll neid lugusid, kus hoolsalt pille võttev naine avastas, et ta on siiski rasedaks jäänud. See on jah ups, aga mina räägin konkreetselt nendest, kes mitte midagi ei kasuta ja siis üllatuvad.

Täiskasvanud inimesed ja nii rumalad. Ei taha küll kedagi halvustada, aga kas mitte see, kui sa paned sotsiaalmeediasse pildi kasvavast kõhust ja kirjutad sinna juurde, et minu nunnu ups, kas sellega mitte ei anna sa tervele maailmale teada, et olid kaitsmata vahekorras ja ei mõelnud tagajärgedele? Kas te kujutate ette, kui piinlik võib sellel lapsel tulevikus olla..."