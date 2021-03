Kiri emadele, kes on laste nimel õnnetus abielus: lõpetage ometi endale valetamine!

Paljudel ei pruugi sellest aimugi olla, mida läbi elad. Väliselt tundute te kaks nagu täiesti tavaline ja õnnelik paar. Ent inimesed, kes sind hästi tunnevad, teavad täit lugu. Sa oled õnnetu ja seda on näha. Isegi kui sa arvad, et suudad oma õnnetust varjata, pole see tegelikult nii. Su lapsed ei pruugi täielikult mõista, mis sind vaevab, aga kindlapeale teavad nad seda, et nende ema pole õnnelik.

Sa ei taha seda kuulda, aga su lapsed näevad, et oled õnnetus abielus, eriti vanemad lapsed, kes suudavad juba võrrelda.