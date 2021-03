Sooda kasulikkusest ei saa üle ega ümber! 12 nutikat viisi, kuidas seda majapidamises kasutada

Foto: Shutterstock

Sooda on mitmekülgne abimees. See on väga kasulik, odav ja naturaalne vahend ning majapidamises asendamatu. Sooda võtab ära halva lõhna, neutraliseerib, eemaldab katlakivi ja puhastab. Näiteks võib soodaga valgendada hambaid või siis kasutada seda deodorandi asemel.