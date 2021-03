Ingvar Villido: teadvustamise abil võib muuta oma mõttemaailma. Aga väljanägemist?

Ingvar Villido on väljaspool Eestit võib-olla et kuulsamgi kui kodumaal. Mees elab Lilleoru ökokülas ning on loonud enda sõnul revolutsioonilise meetodi inimeste heaolu jaoks.

Human 2.0 kõlab peaegu ulmelikult. Mida see siis tähendab? See on Villido sõnul tema teooria lõpp-punkt – täiesti uutmoodi mõtlev inimene. Mindfulness on paljudele ilmselt tuttav väljend ning paljuski ühtivad mehe õpetused globaalselt levinud mõtteviisiga, kuid Ingvari sõnul on ta välja töötanud väga praktilised harjutused, milles pole midagi esoteerilist.