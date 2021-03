Keemialõhnalistest puhastusvahenditest kopp ees? Tee endale ise odav pesupesemisvahend

Teine tähtis koostisaine kodus valmistatud pesupesemisvahendi jaoks on tavaline sooda. Sooda on mitmekülgne abivahend, mis ei maksa palju. Sooda aitab plekkide vastu ning neutraliseerib halva lõhna. Ideaalne vahend pesu pesemiseks.

Viimane ja soovituslik, aga mitte kohustuslik koostisaine on eeterlik õli . Kui sa tahad, et su pesu hästi lõhnaks, siis lisa natuke eeterlikku õli, sellist, mis sulle endale meeldib. Lavendel, sidrun või greip on väga head valikud.

Vaata, et sul oleks kõik koostisained olemas. Ja pesupesemisvahendi valmistamiseks läheb sul vaja ämbrit, puulusikat, lehtrit ja kaht tühja anumat (3-liitrised purgid sobivad hästi või siis mõni suur veekanister). Kui sul on kõik olemas, siis hakkame peale!

Ära kohku, kui su pesupesemisvahend valmistamise käigus muutub — see võib tunduda liiga vedel, liiga paks või kleepuv. Tähtis on see, et kõik ained omavahel seguneksid. Mis puutub kasutamisse, siis võid seda pesupesemisvahendit kasutada täpselt nii nagu tavaliselt, see tähendab, samade kogustega. Selleks, et su pesu saaks korralikult puhtaks, loksuta pesupesemisvahendi pudelit iga kord enne kasutamist. Allikas: Kodused Lood