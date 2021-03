Õline ja rasune peanahk tekitab tuska, aga neil viisidel saad olukorda parandada

1. Ziering soovitab algatuseks, et peanahk saaks paraneda ja taastuda liigsest pesemisest, hakata vähem pesema. Kui sa oled harjunud juuksed igapäevaselt pesema, nihuta see vahemik nii, et pesed igal teisel päeval. Ja mõne kuu pärast saad juukseid pesta ehk ainult paar korda nädalas. Alguses on ebamugav ja ajab sügelema, aga muudmoodi sellest nõiaringist ei pääse.