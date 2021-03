Naine mures: kallim näitas mulle oma olematut varustust ja puhkes seejärel nutma

"Olen mõned nädalad käinud kohtamas Mihkliga, kes mulle tõsiselt meeldib. Möödunud nädalavahetusel tegi ta aga teatavaks, et tal on mikropeenis, erekteerunult umbes 6 sentimeetrit pikk. Ta oli seda ka varem öelnud, et varustusega tal pole just võimalik hiilata, kuid seda, et see lausa mikro on, ma ei teadnud. Oleme senimaani aeglaselt võtnud, aga eelmisel nädalavahetusel läks siis asi selleni, et ma nägin seda. Tal oli ääretult ebamugav, seega ma puutusin seda vaid korraks ja siis ta pani bokserid jalga tagasi.. ja hakkas nutma. Ma ei teadnud, mida teha, ma lihtsalt kallistasin teda ja läksime hiljem koos magama.