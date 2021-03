Soovid rasestuda? Appi tõttavad need KÜMME mobiilirakendust, mis toovad välja kuu viljakaimad päevad

Järgnevad rakendused aitavad menstruatsiooni üle arvet pidada ja ennustada, millistel päevadel kuus on rasestumiseks kõige suurem võimalus. Tavaliselt toimivad need nii, et teed rakendusse märkme, kui menstruatsioon algab ja samamoodi, kui lõppeb. Seejärel arvutab rakendus välja, millal võiks olla ovulatsiooniperiood. Kui oled juba rase, võib neist rakendustest edaspidigi abi olla, sest nii mõnegagi saab jälgida ka oma rasedust ja need telefonirakendused jagavad ka väärt infot, mida esmakordsetel emadel kindlasti tarvis läheb.