Tee mõistlikke valikuid ja hooli keskkonnast! Need on 2021. aasta hoolivad trendid beebiasjade soetamisel

Millised on 2021. aasta hoolivad trendid beebiasjade soetamisel ja pisikese pereliikme eest hoolitsemisel? Keskkonna ja pere vajadusi arvestavaid põnevaid suundi tutvustab ajakirja EMA poolt loodud Ilusa Elu Giid.

1. Panusta naturaalsetesse materjalidesse

Põhjamaises kliimas on ütlemata loomulik valida beebile ümber pehme ja õrn villane rõivas. On ju villal loomulik oskus reguleerida kandja kehatemperatuuri: ta on soe, kui on külm, ja jahutab keha, kui on palav. Samuti pakub villatekstiil loomulikku vastupanuvõimet mikroorganismidele ja villarõivaid saab kanda mitu päeva ilma, et need hakkaksid ebameeldivalt lõhnama. Tihti piisab rõiva värskendamiseks kõigest paaritunnisest värske õhu käes tuulutamisest! Ja kui beebirõivad on vastupidavad ja kvaliteetsed, siis pole neid palju vaja.

Teine kuum materjal on musliin ehk puuvillakrepp, millesse on õhukeste kihtidena justkui sisse pressitud lainemuster ja mille õhuline kihilisus aitab samuti reguleerida beebi kehasoojust. Musliinist tehakse näiteks beebitekke, mida saab kasutada ka mähkimiseks, vankri- ja imetamiskatteks. Teki pesemist ei tasu karta, sest materjal on vastupidav ja pesu muudab selle aja jooksul aina pehmemaks.

2. Eelista ökomähkmeid ja biolagunevaidsalvrätte

Mähkmeid valides tasub teadagi valida kemikaalide ning lõhnaainete vabu variante, aga sealjuures ka selliseid, mis koormaksid loodust võimalikult vähe. Pole mingi saladus, et need paisutavad tohutult ökoloogilist jalajälge: ühe beebiea jooksul kulub 3000-5000 mähet. Näiteks põhjanaabrite Muumi mähkmete puhul on tootmises kasutatud vaid vee-energiat ning tootmisjäätmed töödeldakse samuti ümber energiaks. Boonuspunkte annab ka biolagunev pakend, millesse saab koguda majapidamises tekkinud biojäätmeid, et need siis hiljem koos kotiga komposti visata.