Eestlanna üleskutse: olukord maailmas paneb meid unustama, mis on päris. Ükskõik mida valid, palun jää selle juures lahkeks

Ikka ja jälle pean tõdema, et olukord maailmas paneb meid unustama seda, mis on päris. Et see onu seal on päris inimene, päris tunnetega, mitte valitsuse poolt kehtestatud piirang kahel jalal. Ma tunnen, et ma tahan öelda nii paljudele inimestele, kui ma vähegi küündin, et palun, PALUN, palun märkame selles piirangute virr-varris üksteist. Me kõik oleme lihtsalt inimesed, kes püüavad selles oma kohta leida, oma osa täita, oma valikuid teha. Kellel tuleb see paremini välja…kes on täiesti eksinud. Ma kutsun kogu südamest kõiki üles lahkusele! Ükskõik mida Sina valid, palun jää selle juures lahkeks! Aitäh!”