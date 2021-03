Liina Randpere avaldab, mis on aspekt, mida on eriti oluline just meestele selgitada

“Muidugi see ei aita toimetustele kaasa, aga ikka võtan Matu endaga müsli tegemisele appi ja saunaahju tuhasahtlit tühjendama. Teadagi venivad kõik tegemised sedasi pikale ja pärast lõpetame kõik vannis, aga kui me praegu neid ei kaasa, ei tasu ka oodata, et nad teismelistena tahaksid meid aidata!”

Liinale tundub, et seda on eriti oluline just meestele selgitada — nemad tahavad ikka asjad kähku ja üksi ära teha, aga oluline on koos lastega pusida, et neid õpetada.

Liina on kindlameelne ja järgib oma põhimõtteid. “Ma proovin laste peale mitte karjuda ja ammugi ei tõsta laste vastu kätt. Minu põhimõte on kasvatada lapsi nii, nagu ma aktsepteerin, et minuga suheldakse. Mulle pole ühelgi juhul okei, et mu elukaaslane või ülemus tuleks mind lööma või tutistama,” seletab naine.