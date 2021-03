Abikaasa polegi see, kelleks teda pidasid? 15 teemat, millest paarid enne abiellumist rääkida unustavad

Mis saab siis, kui üks teist petab?

Jah, te olete teineteist leidnud ja mõtlete, et teie jaoks ei ole tervel maamunal inimest, kes teie kahe vahele tulla võiks. Eksid! Parem karta, kui kahetseda. Arutage, millised seisukohad teil petmise suhtes on? Võimalik, et teise inimesega suudlemine pole sinu kaaslase jaoks üldse petmine, aga sinu jaoks on. Arusaamatuste vältimiseks pidage sel teemal maha üks tõsine jutuajamine!

Millised on teie unistused ja tulevikuplaanid?

Kus te end viie või 30 aasta pärast näete? Kui sina soovid paikseks jääda, aga su tulevasel kaasal on kindel plaan seljakott selga visata ja maailmaränduriks hakata, siis kuidas te selle suhte küll toimima saate? Kujutlege oma tulevikku ja saate selgema pildi, kas teil on tulevikust ühesugune nägemus ja isegi kui ei ole, saate sel juhul erinevad stsenaariumid läbi mängida.