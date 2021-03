Võiks mõelda, et kui suhtes tekib selline olukord, on mõistlikum juba lahku minna. Aga kas ikka on? Olete te ikka kõike proovinud? Uus seksikas ahvatlus juba paistab silmapiiri taga... Aga mõtle korraks hästi järele. Kirglik seiklus võib olla tore ja värskendav, aga kas see ikka on seda väärt, et kõik need aastad koos ülesehitatud elu maha visata?