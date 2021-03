Veider maailm! 10 kummalist uskumust eri kultuuridest, mida raseduse ajal teha tohib ja mida mitte

Foto: Unsplash.com

Maailmas on palju erinevaid uskumusi, mida raseduse ajal teha võib ja mida mitte. Öeldakse, et kui beebiootel naine ehmub, ei tohiks ta kõhtu puudutada, sest siis sünnib laps sünnimärgiga. Kuigi neid uskumusi on huvitav lugeda, ajab see tulevased emad segadusse ja oluline on silmas pidada, et loomulikult pole ühelgi neist väidetest kinnitust, et see päriselt ka nii oleks. Soovitame rasedate naistel ikka oma ämmaemandalt saadud soovituste järgi toimida!