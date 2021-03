Magad jätkuvalt kehvasti? Need paar aksessuaari võivad su ööune kvaliteeti parandada

Foto: Andrew Coop/Unsplash

„Tekstiili vahetamine on üks lihtsamaid ja taskukohasemaid võimalusi, kuidas värskendada magamistoa sisustust. Kuna voodipesul on meie unele otsene mõju, siis on oluline see valida vastavalt isiklikele une-eelistustele ja kvaliteedikriteeriumitele. Linad peavad tunduma mõnusad, olema vastupidavad, et vastata pikas perspektiivis ootustele, ja mis veel olulisem — need peavad olema valmistatud vastutustundlikult kvaliteetsetest materjalidest,” jagas soovitusi IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.