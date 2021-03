On olukordi, kus mees ostab naisele tema rõõmustamiseks lilled, kuid naine solvub — mees tuli paarisarvu lilledega, mida sobib kinkida ju ainult kurbade sündmuste puhul! Või ei ole lillede värv päris see, mis naise meelest kodu interjööriga sobib…

Ahti räägib, et ta on töötanud üle maailma ja puutunud kokku erinevate klientide ning tavadega. Ainuke komme, mis tema meelest igal pool on, on tava, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Ehk siis ei maksa solvuda, kui kallis inimene toob paarisarvu lilli või õite värv pole just meeltmööda.