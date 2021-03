Kampaania Solidaarne Naistepäev korraldajad: koroona läheb, aga päevad jäävad

Õige pea liitus Kristeliga ka Nele Laos, kes igapäevaselt töötab Feministeeriumi veebiväljaandes, projektijuhi ja kogukonnaspetsialistina. Veidi hiljem liitus naistega ka toona pikalt Eestist eemal viibinud Merle Praakli. Merle on magistritudeng ja aitab vabatahtlikuna samuti kaasa Feministeeriumi tegemistele. „Usun siiralt kodanikühiskonda ning lisaks muusugusele toetusele ka oma aja ja energia panustamisele ühiskonnas, eesmärgiga, et meil kõigil oleks homme parem,” sõnab ta.

Idee jõudis Kristelini 2019 aastal, loetud päevad enne naistepäeva, lugedes välismaa artikleid menstruatsioonivaesusest. „Hakkasin otsima, kas keegi Eestis abistab naisi ja tüdrukuid just hügieenitoodetega ja kuna ma kedagi ei leidnud, siis oligi idee olemas! Tegin kiiruga Facebooki ürituse ja jäin ärevusega ootama, mis saama hakkab. Minu suureks üllatuseks lendas üritus sotsiaalmeedias kiirelt ja annetusi hakkas aina kasvama ja kasvas kordades suuremaks, kui olin lootnud. Uskumatu, et võõrad inimesed mind usaldasid ja kandsid minu isiklikule kontole kokku ligi 7000 eurot.”

„Mitu aastat tagasi, naistepäeval, märkasin ma enda sotsiaalmeedias trendi - paljud naised rääkisid sellest, et neile ei meeldi naistepäeval saada lilli, komme, torte. Kuna ma ise olin aasta enne seda pidanud nö ebatraditsioonilist naistepäeva - kutsusin külla oma venna ja tädipoja ning rääkisin neile naistevastasest vägivallast, siis mõtlesin, et võiks ju suuremalt teha uue naistepäeva traditsiooni,” meenutab seda, kuidas kõik alguse sai Kristel Rannaääre, kes igapäevaselt töötab kahes koolis ettevõtluse õpetajana ning on Eesti LGBT Ühingu tegevjuht.

Mis on solidaarne naistepäev? Tegemist on kampaaniaga, mille käigus kogutakse 25. veebruarist kuni 11. märtsini annetusi, et toetada menstruatsiooniks vajalike tarvetega Toidupanka, Pärnu Naiste Tugikeskust, Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust, rahalistes raskustes peresid toetavat TEEL MTÜ-d ja Eesti Pagulasabi. Suuhügieeniks vajalike tarvetega toetame Pärnu Naiste Tugikeskust ja Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust.

Koroona läheb, aga päevad jäävad

„Andmeid menstruatsioonivaesuse kohta on vähe kogutud. Probleem on arvatavasti tõsisem arengumaades, kuid võttes arvesse, et Eestis elas 2019. aastal absoluutses vaesuses üle 2% ja suhtelises vaesuses viiendik elanikkonnast, siis on päris kindlasti inimesi, kel on raskusi nii toidu kui ka igapäevaste hügieenitarvete tagamisega.

Igapäevase hügieenitarvete alla kuuluvad menstruatsiooni ajal kasutatavad tooted ja see on pidev kulu, millest naised loobuda ei saa,” ütleb Nele ja viitab 2019 aastal tehtud tarbekaupade ettevõtte Procter & Gamble küsitlusele, millest selgus, et iga kümnes Eesti tüdruk on pidanud koolist puuduma, sest tal pole rahapuudusel olnud võimalik osta menstruatsiooniks vajalikke hügieenitarbeid. „Kolme aasta jooksul oleme kampaaniate käigus saanud tagasisidet, mille põhjal ütleme küll, et Eestis on olemas vajadus tasuta ja soodsamate hügieenitarvete järele.”

Lahendusi on mitmeid, aga alustati pigem pisikestest sammudest - annetuskampaania aitab osaliselt inimeste hädavajadust leevendada ja teiste teadlikkust parandada. „Menstruatsiooni peetakse sageli piinlikuks või vastikuks ning sel teemal arutatakse harva, nii et menstruatsiooniga seotud tabu on ühiskonnas kindlasti olemas.”

Nele lisab ka seda, et küsimus on ikka ka üldises põhimõttes. „Miks on hügieenitooted maksustatud kõrgemalt kui muud esmavajalikud kaubad, mille käibemaks on alandatud, kuigi neid tooteid läheb suurel osal elanikkonnast vaja iga kuu ja nende kasutamisest ei ole pääsu. Minu arust võiksime ühiskonnana otsustada, et on solidaarne määrata menstruaalhügieenitoodetele soodusmäär ja langetada käibemaksumäär tagasi vähemalt 9%, kus ta 10 aastat tagasi oli ja kust ta 20% peale tõsteti.”