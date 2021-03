Optiline illusioon! Internetti hullutav Johns Hopkinsi ülikooli loodud test näitab, kas oled andekas

youtube:q5UVJCnsxrI

Kas sul on hea keskendumisvõime? Siin on sulle kiire test, mis näitab, kui andekas sa tegelikult oled! Vaata allolevaid fotosid, kust tuleb L-tähtede seast T leida. Kui leiad tähe vähem kui kümne sekundiga, võid enda üle uhke olla — valdad ignoreerimiskunsti hästi ja sinu tähelepanuvõime on suurepärane!