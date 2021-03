28 aastat abielus olnud paar: SEITSE asja, mis tagavad õnneliku kooselu

1. Tülid olgu asjalikud!

Kõik paarid tülitsevad, aga kui sa tahad kakelda ja endiselt abielus olla, tuleb paika panna reeglid, et tülid teie suhet ei lõpetaks. Kui oled midagi oma abikaasale 147 korda öelnud, aga ta ikka ei võta õppust, siis on lihtsam lahti lasta ja olukorraga lihtsalt leppida.

2. Ühendage jõud

Teil on mõlemal hea huumor? Ideaalne! Vaadake koos Seinfeldi. Oled hommikuinimene, tema aga öökull? Super! See võimaldab sul hommikuti endale keskenduda. Oled planeerija, kuid tema on spontaanne? Ühendage jõud ja leidke kompromiss.

3. Kiitke teineteist

Kui ta peseb nõusid, kiida teda. Mis sest, kui viimased 7500 korda pesid nõusid sina. Kui ta teeb imelise õhtusöögi, näita, et oled tänulik! Kõik soovivad tunda, et nad on erilised ja saada oma kõige kallimalt inimeselt tunnustust.

4. Ootused olgu reaalsed

Ära oota, et kui oled talle poodi kaasa andnud toidunimekirja, toob ta sealt iga viimse kui toote! Ära eelda liiga palju ja hoia ootused reaalsed, siis on võimalus, et sa ei pettu. Lepi tõsiasjaga, et pärast paarikümmet aastat sul ei õnnestu teda ikka muuta.

5. Jäta meelde: on, mis on

Tema soovib üht saadet vaadata, sina teist? Pane enda saade salvestama ja vaadake tema oma kohe. Ta soovib pitsat, aga sina igatsed kodutoitu? Paku, et tellid pitsa või kokkad ise! Nii lihtne see ongi, päriselt.

6. Naer ravib kõike

Päriselt. Kui tegu pole just surmava haiguse, pankroti või truudusetusega, aitab kõikidest asjadest üle saada üks kosutav naer! Üritage negatiivsetes asjades leida positiivset ja mõelge, et kui on probleem, mida saab lahendada, pole mõtet muretseda. Pealegi, kui on tegu probleemiga, mida EI SAA lahendada, siis pole ju mõtet absoluutselt muretseda!

7. Kui sul on häid või halbu uudiseid, peaks su abikaasa olema esimene, kes neist teada saab. Alati

Sinu abikaasa peaks olema alati see esimene inimene, kellele midagi rääkida soovid!

Allikas: Your Tango