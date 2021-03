"Tüdrukud nii ei tee!" KUUS asja, mida sa ei tohiks kunagi oma tütrele öelda

1. "Sa ei saa"

Kujutle, kui Marie Curie ema oleks öelnud, et "sa ei saa teadlaseks, see on meeste amet!" Sinu kohustuseks on oma tütrele kinnitada, et tal on võimalik kõik oma unistused teoks teha, kui ta vähegi soovib ja olla talle igal võimalusel toeks.

2. "See pole tüdrukutele sobiv"

Mis vahet sel on, kui su tütrele ei meeldi kleite ega seelikuid kanda? Ta ei pea riietuma selle järgi, mis teiste arvates tüdrukud kandma peaksid. Kui ta tahab lühikesi juukseid, aga palun! On oluline, et laseksid tema oma maitsel ja stiilil välja kujuneda soostereotüüpe peale surumata.

3. "Sa ei peaks seda sööma"

Muretsed, et su tütrel võib tekkida ebaterve suhe toiduga? Proovi vältida selliseld lauseid nagu näiteks "ära seda söö, see teeb sind paksuks!" Julgusta teda tervislikult toituma ja näita, et mõõdukalt süües võib absoluutselt kõike süüa!

4. "Tüdrukud nii ei räägi!"

Tüdrukutel on tihti tunne, et nad peaksid vait olema ja nad ei tohi oma arvamust avaldada. Kui su tütar hakkab rääkima, siis kuula teda, nii näitad, et tema arvamus on oluline. Kui ta pole just ääretult ebaviisakas, lase tal öelda seda, mis ta soovib.

5. "Sa tegid oma riided mustaks!"

Kui su tütar on väike, siis las ta mängib mudas! Pole ju vahet, kas riided saavad mustaks või ei. Vanasti pidi riideid käsitsi pesema, enam mitte. Eriti lihtne, kui ongi porimängudeks vastavad riided olemas. Las ta mängib musti mänge, kui ta tahab. See on talle hea!

6. "See pole tüdrukutele"

Poisid ei sobi õdedeks ja tüdrukud peaksid 'tähtsatest' poisteametitest eemale hoidma! Halloo, on 21. sajand, kõik saavad valida endale sellise elukutse nagu nad soovivad!

Lapsevanemaks olemine pole lihtne ülesanne ja kõike õigesti teha on võimatu. Julgusta oma tütart oma unistustele järgnema, et tal tekiksid oma huvid.

Anna kommentaariumis teada, mida on sinul keelatud teha lihtsalt sellepärast, et oled tüdruk?

