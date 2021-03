Uus suhe kodust lahkumata — miks ja kuidas tänapäeval petetakse, selgitab pereterapeut Kärt Kase

Kase sõnul tullakse nõustamisele väga paljude erinevate probleemidega, aga petmine on neist tema sõnul üks komplekssemaid. „Kui kokku panna inimeste suur huvi, (petmise kohta otsitakse netist sagedasti infot), ja teema keerukus, oli minu jaoks tõhusam kirjutada raamat kui püüda kõiki petmisega kokku puutunud paare nõustada, mis reeglina tähendab kuude pikkust tööd,” sõnab terapeut ja lisab et raamat ei asenda teraapiat. „Aga kindlasti on inimesi, kes oskavad ennast lugemisega paralleelselt hästi analüüsida ja ka endas muutusi esile kutsuda. „Kui ise muutud, siis ka suhe muutub!”

Just viimast tahabki terapeut eriliselt rõhutada. Kui petmine on toimunud, ei tasu pead liiva alla peita ja lahkuda. Just sel hetkel peaks algama alles töö — kas iseendaga või suhtega, et vältida sobimatute mustrite edasi kandumist.

Kuidas edasi?