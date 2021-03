Probleemid magamistoas? Levinud viga, mis rikub alguses voodielu ja viib hiljem lahutuseni

”Kui vaadata ausalt enda sisse ja on pidev frustratsioon, tunne, et midagi nagu on puudu, partneri puhul hakkavad häirima kõikvõimalikud väiksed ebaolulised asjad, tekib vajadus näägutada, siis need võivad olla märgid, et naine ei ole seksuaalselt rahuldatud,” loetleb Tsarski. Seksuaalne rahuldatus peaks tooma täieliku lõdvestuse tunde nii kehas, emotsioonides, meeles. Seksuaalne rahuldus vallandab niivõrd palju heaolu hormoone, et see lihtsalt on märgatav ja inimene särab ja kiirgab.