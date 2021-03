Naised, ärge unustage, et ka mehed on haavatavad: need on meeste NELI kõige suuremat hirmu

1. Mehe sundimine romantiliseks, kui ta seda ei soovi

Kui teie suhte alguses oli mees pigem romantiline ja nüüd korraga enam ei ole, siis võid sa uurida, mis selle põhjuseks on. Aga kui su mees üldse romantiline ei ole, siis pole ka mitte midagi lahti, sest paljud mehed ei ole. Tavaliselt on naised need, kellele meeldivad väikesed tähelepanuavaldused ja kõik, mis on romantiline, aga mehi jätavad sellised asjad tihti ükskõikseks.

2. Komplimentide tegemine

Loomulikult on see meeldiv, kui mees sulle komplimendi teeb ja ütleb, kui ilus sa oled. Aga kõikide meeste jaoks see ei ole nii lihtne. Mõnede jaoks on see nende ego ületamine ja teised eelistavad endale hoida kõik selle, mida nad tegelikult oma naise juures imetlevad.

3. Suhte alustamine

Üldiselt peavad mehed oma vabadust kalliks ja ei taha end nii lihtsalt kellegagi siduda. Kui te olete alles oma suhte alguses, siis ära hakka kohe abielust rääkima, sest sa ajad oma kallima lihtsalt eemale ja võib juhtuda, et ta ei tule iialgi tagasi. Ole kannatlik ja ära suru talle peale oma soove ja tahtmisi.

4. Liigne tähelepanu

Kui sina tahaksid, et su kallim ainult sinule elaks ja sinust mõtleks, siis ära unusta, et tal on ka oma pere ja sõbrad, keda ta näha tahaks. Ära nõua, et ta oleks ainult sinuga ja ära tee temast oma tähelepanu keskpunkti. Oma elu elamine on ka oluline!