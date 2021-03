Äge Eesti naine! Klienditeenindajana töötav Anu unistab suurelt: varsti võiks avada Kihnu esimese moeateljee

Kui tavaliselt oleme harjunud mõttega, et naised saadavad mehi merele, siis on palju naisi, kes hoopis ise nädalateks merele tööle lähevad. Anu (59) võib ilmselt pidada üheks Eesti kogenumaks klienditeenindajaks merel.

„Alustasin Paldiski- Kapellskäri liinil tööd 15 aastat tagasi ning olin sellel liinil täiesti esimene stjuardess, ehkki toona töötasin veel teise laevafirma all,“ räägib ta. Naine selgitab, et ei teadnud varem laevadest suurt midagi ning sai esimese kogemuse juhuslikult hoopis ligi aasta Suurbritannia vetes töötades, kus tal aga lõpuks koduigatsus ikkagi tekkis ning ta koju tagasi suunduda otsustas.

Nüüd on Anu viimased 10 aastat seilanud merd laevafirma DFDS klienditeenindajana Eesti ja Rootsi vahelisel liinil, kus ligi kolmandik laevaperest on naised. Tundub, et Anu on laeval nii poes kui infopunktis töötades leidnud oma koha ja suurima kire – teenindustööst räägib ta suure innuga.