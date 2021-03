Viimase talve maailma müüduimad sekslelud

Vibratsioonid on mõnusad, ent koos pöörlemisega kaasneb ebamaine nauding. Geniaalne stimuleerija Pretty Love on varustatud nelja vibratsiooni ja nelja pöörlemiskiirusega ning seda kõike saab puldist juhtida. Lelu on USB-ga laetav ja siidiselt sileda pinnaga.

Vaheldus on mõnus! Kahepoolne masturbaator on seest struktuurne ja pakub autentset kogemust vastavalt sellele, kas eelistad oraalseksi või vaginaalset penetratsiooni.

Ergonoomiline käepide pakub mugavat haaret. Tänu välisele viimistlusele ja sisemistele tekstuuritele, mis naise kuju täiuslikult jäljendavad, saate nautida tõelise vahekorra tunnet, kogedes intensiivseid orgasme. Toode on veekindel, ideaalne selleks, et lasta end vees võrgutada.

Sekslelusid on aga palju. Amazoni ostetuimad sekslelud aitavad selles kirjus maailmas orienteeruda ja näitavad suuna ette, missugused lelud päriselt oma eesmärki täidavad. Fox Newsi andmetel seljatas Amazon oma online-müügi konkurenti Walmarti juba mõnda aega tagasi tänu tõsiasjale, et Walmart ei müü sekslelusid. Online-ostlemine on üha kasvav trend tänu oma mugavusele ja diskreetsusele ning võidavad need, kes tunnevad ära, mida inimesed vajavad.

Mia Rose on tõeliselt ilus ja diskreetne sekslelu, mis on turul olnud veidi üle aasta ja tõusnud populaarsuse edetabeli tippu.

Naiste lemmik nr 1. Kliitorit imev sekslelu Mia Rose üle 2000 hinnanguga vahemikus 4,5–5 tärni, seega võid kindel olla, et abimees on tõeliselt hea!

Peeniserõngas mehe naudingut ei võimenda, küll aga on orgasm sedavõrd võimsam, kui rõngas enne kulminatsiooni eemaldada. Erektsioon on jäigem ja kestab kauem.

Oraalseks on meeste suur lemmik. Spinjob Oral Sex võtab meheau tõsiselt ette nii, nagu ükski naine seda ei suuda. Ta võtab peenise enda embusse ja imeb seda kuni 360-kraadiseid pöördeid tehes. Vali kolme kiiruse vahel ja leia oma lemmik. Toode on USB-ga laetav.

Tenga mõnumuna võib paista väike, kuid oma üliveniva materjaliga sobib see kõikides suurustes meheaule. Mõnumuna on seestpoolt struktuurne, et stimuleerida meest kõige meeldivamal moel.

Tenga Spinner on tuhandete meeste lemmik. Täiesti uue tehnoloogiaga meeste masturbaator, mille pehme seina vahele on lisatud spiraal, mis pöörleb, kui sellesse peenis sisestada. Tenga Spinner pakub iga liigutusega uskumatuid elamusi! Naudi uut moodi sensatsioone, millelaadseid sa varem kogenud ei ole.





Mia Rose on elegantne kõrgtehnoloogiline kliitori stimuleerija, mis tekitab naise jaoks kliitori imemise tunde. Mia on veekindel, vaikne ja ääretult võimsa mootoriga. Ta stimuleerib kliitorit kümnel erineval režiimil ja seda sosinvaikselt.

Naiste lemmik nr 2. Kliitorit limpsiv lelu Pink Rose ehk Keelekas

Pink Rose pakub temakesele ebamaist keelekat kümnel eri režiimil. Väike ja ülimalt elegantne. Lelu on USB-ga laetav, mõõtudelt ainult 7,8 x 5,7 cm, ent ülimalt võimas.

Naiste lemmik nr 3. Amazoni kõige enam soovitud geniaalne sekslelu, mis on tihti välja müüdud

Häid asju ei jätku kauaks ja Amazoni kõige soovitumate sekslelude nimekirjas domineerib geniaalne lelu, millel on nii kliitori imemise kui ka limpsimise funktsioon. No. Seven on endiselt populaarsuse tipus ja seda asja pärast.

Amazoni kolmandaks ostetuim sekslelu on lihtsalt geniaalne! 75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad kliitoril. No. Seveni seksikas lelu limpsib ja imeb kliitorit nii, nagu ükski mees seda ilma kaelakrambita teha ei suuda. Sõrme või keelega kulub kliitori orgasmiks 20–40 minutit, leluga vaid mõni minut. Kanna kliitorile veepõhist libestit ja lase lõbul alata. Tuhanded naised on lelu oma lemmikuks tunnistanud.

Mida paarid ostavad?

Paaride lemmik nr 1. Sinu ja Tema paaride vibraator We Love

Paaride vibraator We Love masseerib suguühte ajal naise G-punkti ja kliitorit kümnel erineval režiimil vaid puldi nupu vajutusest. Paaride vibraator garanteerib võimsama seksuaalse naudingu ja tugevaima orgasmi mõlemale partnerile. Vibraator on ülimalt paindlik ja sobitub naise kliitorile nagu valatult. Samal ajal on vibraatori teine pool asetatud naise G-punktile ja valmis võimsaks massaažiks. Mehe jaoks on nauding sedavõrd suurem, kuna orgasmini jõudmiseks on just tema see, kes penetreerib tihedamas vagiinas sügavale ja tugevalt G-punktile ning kontrollib partneri massaaži tugevust.

Leia enda ja oma kallima parimad vallatustesahtli ulakused e-poest ja usalda enamiku arvamust.

Saadame kõik tooted diskreetselt pakendatult ja ilma viiteta pakendi sisule või allikale.

Vallatuid naudinguid!

Sinu