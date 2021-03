Võta relv kätte ja tulista stress minema!

Lasketiir pakub head võimalust korraks argimured unustada.

Seekordses "Ma olen mees" podcastis käis külas Tõnis Orumaa, kes on juba üle kümne aasta tegutsenud Tondi Lasketiirus. Mis värk selle laskmisega siis ikkagi on – kas relvad on ainult politseile ja pättidele?