Unistuste töökoht kriisi ajal? See on täitsa võimalik, kui järgid NEID nõuandeid

Kõik algab CV-st

Veebiseminaril räägitakse, kuidas koostada kandideerimiseks professionaalne elulugu ehk CV. Kasaku sõnul on CV kui sinu visiitkaart, mis loob sinust mulje. CV-d pole tingimata vaja ise nullist tegema hakata, on portaalid nagu CV keskus ja CV Online, kus on hea põhi, kus lahtreid täita.

“Kindlasti on CV selline asi, kus ei tasu valetada, teha end paremaks või halvemaks,” räägib ta, et on nii inimesi, kes teevad end halvemaks, aga ka neid, kes teevad end paremaks. CV peaks olema neutraalne, küll aga väga viisakas dokument, kus ei tohiks kindlasti olla kirjavigu. Kui CV on valmis, tasub kindlasti lasta kellelgi see üle vaadata ja anda ausat tagasisidet.

Visiitkaart nr 2 – motivatsioonikiri

Väga paljud inimesed ei oska motivatsioonikirja kirjutada. Ketlin Kasaku sõnul on see sama, mis kaaskiri. “Motivatsioonikirjast on CV keskuses ja CV online’is head näidised olemas, kuidas seda teha,” soovitab ta võimalusi ära kasutada. Motivatsioonikiri tõestab, miks sina sobid sellele ametikohale ja mis sind motiveerib.

Kasak soovitab seal teada anda, kust sa oled selle tööpakkumise kohta info saanud ja siis sa räägid oma parimatest saavutustest, mis sa elus teinud oled, mis sul on hästi välja tulnud ja mis sulle meeldib ning miks sa tunned, et sina sobiksid sellele ametikohale kõige paremini. Olgu motivatsioonikiri või lühike, aga see peab olema hästi tehtud, sest annab väga palju juurde.

Kõige võti on enesekindlus

Veebiseminaril peatutakse ka sellel, kuidas olla kandideerimisprotsessis enesekindel. “Pean enesekindlust professionaalsuse kõrval üheks olulisimaks teguriks unistuste tööle saamisel. Olles enesekindel, saame seda süstida ka oma kaaslastesse,” rõhutab Kasak.

Kuid enesekindluses ei tohiks unustada olla sina ise. Kõige tähtsam on Ketlin Kasaku sõnul olla see, kes sa oled. Juhid saavad väga hästi aru, kui keegi teeskleb. “Seda ei maksa teha, ole see, kes sa oled ja nii võidavad kõik osapooled,” soovitab ta. Ette valmistudes tasub ka uurida värbamisspetsialistilt, kas oleks vaja midagi ette valmistada.