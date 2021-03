Näitleja Johann Urb: kui ma saaksin olla üheks päevaks naine, prooviksin ära kõik tantra asjad

Vanasti tundus nagu mehed ja naised on väga erinevatelt planeetidelt, aga viimasel ajal olen ma hakanud tundma seda enda puhul, et jõuan rohkem ja rohkem sama planeedi peale, mille peal naised on pikalt juba olnud. Ja see on mulle endale väga meeldinud. See ei ole kerge teekond just olnud, aga olen tundlikum, avatum, küsin rohkem küsimusi ja olen lihtsalt avatum elu suhtes. Ja see planeet mulle väga meeldib ja sobib, nii, et aitäh naistele selle eest.