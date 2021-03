Läksite kodus omavahel totaalselt tülli? See lepitusseksi poos paneb muremõtted unustama ja garanteerib naudingu mõlemale

Ei, mitte koristama! Seda jõuate ka hiljem teha. Elu on liiga lühike, et kogu aeg ainult argimurede peale mõelda. Kui te olete teineteisest täiesti tüdinenud, siis vahel aitab eemalolek, aga praeguses olukorras, kus soovitatakse kodus püsida, peab muu lahenduse leidma.

Mis oleks, kui prooviksite lepitusseksi? Üks parimaid poose lepitusseksi jaoks, eriti juhul, kui mees on sind terve päeva närvi ajanud, on kauboitüdruku poos.

Kuna naine on mehe peal, on see ideaalne poos lepitusseksiks — ühelt poolt on kontroll naise käes, kes juhib tempot, teisalt saate teineteisele sügavalt silma vaadata ja kes teab, keset seksi ehk ka ära leppida.

Samuti on kauboitüdruk paljude naiste lemmikpoos, sest nagu öeldud, see annab hetkeks kontrollitunde, mis muidu nii kaootilises maailmas kipub kaduma. Lisaks sellele on see imeline poos mehega sügavamal tasandil suhtlemiseks, sest silmkontakt on koguaeg olemas. Ning mis kõige parem — samal ajal on võimalus end ka rahuldada! Nauding missugune. Ja milline mees siis ei naudiks vaatepilti tema kohal olevast rahulolevast naisest?