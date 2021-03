ARVAMUS | Miks peavad naised end mitu korda rohkem tõestama, et nad „meeste alal“ toime tulevad?

Ometi soosib praegune aeg mitmekesisust, elektroonika on võtnud enda kanda mitmed traditsioonilised naiste ja meeste tööd ning andnud võimaluse rohkem õppida ja teha seda, mis endale meelepärane. Selle tulemusel on naistel kõrgem haridustase kui meestel ning uksed uutesse valdkondadesse näiliselt avatud, kuid jätkuvalt kohtab töökeskkondades ametialast soopõhist usaldamatust ning ühe soo teisele eelistamist. Ikka leidub inimesi, kes arvavad, et koolidirektor, kirurg ja dirigent võiksid olla mehed, kummastaval kombel kipuvad sellised ootused olema tihtilugu ka naistel endil, kes üksteise toetamise asemel suhtuvad sookaaslastesse eelarvamustega. Miks me arvame, et mehed on paremad automehaanikud, spordikohtunikud või insenerid? Miks me eeldame, et matemaatika ja loogika iseloomustab vaid poisse ja mehed on paremad investeerijad, analüütikud ja finantsistid? Miks me eelistame ametikoha täitmisel mehi, kui otsime elektrienergia, mehaanika, elektroonika ja ehituse valdkonna spetsialiste? Miks peavad naised end mitu korda rohkem tõestama, et nad „meeste alal“ toime tulevad?