Naise ehmatus: astusin magamistuppa ja leidsin sealt eest oma mehe, tegemas midagi mõeldamatut

“Ma olen murest murtud ja kardan, et ehk on minu kallis kihlatu enne pulmi otsustanud orientatsiooni vahetada! Või mina ei tea, kuidas seletada tõika, et ühel õhtul astusin ma pahaaimamatult magamistuppa ja nägin hetkeks, et minu kihlatu kasutab enda peal minu seksmänguasja. Ma ei hakka pikemalt kirjeldama, mis mänguasjaga oli tegemist, aga päris niimoodi seda ei kasutata, selles olen ma täiesti kindel.

Minu kaaslane hüppas kohe voodist püsti ja hakkas näost punasena seletama, et ta vahetas mänguasjal minu jaoks patareisid, et ta olevat tahtnud mulle üllatust teha, et ma saaksin õhtul ennast voodis ikka kogu täiega nautida.

Aga ma ju tean, mida ma nägin. Ja mul ei ole õrna aimugi, kui kaua see kestnud on. Kas ta on terve meie suhteaeg ennast rahuldanud minu seksmänguasjadega? Muidugi mul ei ole eneserahulduse vastu midagi, aga minu meelest on veider kasutada minu mänguasju hoopis mingil teisel otstarbel… See on ju mõeldamatu, mida ta tegi.”