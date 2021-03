"Mingi osa minust armastas seda ekstreemsust. See karastas iseloomu."

Uus-Meremaa keelepruugis on sõna tramping peaaegu sama tihti kasutuses kui sheep (lammas). Saksa sugemetega sõna on eesti keeldegi jõudnud „trampimisena“. Kui wellingtonlased arvutiekraani tagant püsti kargavad, siis on üsnagi tõenäoline, et nad tulevad nädalavahetuseks Tararua ahelikesse trampima. 1920. aastatel hakkas Tararua Tramping Club vabatahtlikult matkaradasid putitama. Raiuti puhtaks liikumisteed ja ehitati korralikud katusealused. Teisedki trampimisklubid liitusid tegevusega ja rahvuslikule matkaliikumisele oligi hoog sisse lükatud. 1931. aastal alustas matkaklubide eestkõnelejana tööd FMC (Federated Mountain Clubs), mis praegu hõlmab 94 klubi ja üle 20 000 liikme. Nüüd, kus looduskaitse all olevaid rahvusparke on kokku 13 (moodustades peaaegu 11 protsenti maismaast — 30 000 km2), on lisaks Te Araroale tuhatkond kilomeetrit ka väiksemate rajalõigukestena rännuhuviliste päralt.