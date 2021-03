"Siis astus ta sisse, jättes minu üksinda kõnniteele, mu käsivars ikka veel kokkupuutest surisemas."

Mind üllatab, et te ei otsustanud hotelli kasuks.

Nii oli Amanda mulle eile öelnud. Siis oli see tähelepanek mind jahmatanud. Mulle polnud korrakski pähe tulnud seda teha ja ma mõtisklesin, miks ma polnud nõnda talitanud. Asi polnud rahas, nii et võib-olla oli osa minust tahtnud end karistada. Või siis, mõeldes, mismoodi mu elu oli juhtunu varjus aastaid vankunud ja läbi kukkunud, olin ma võib-olla mingil alateadlikul tasandil otsustanud, et seda on vaja teha — peaaegu nagu väljakutse iseendale.

Näed? Kõik on hästi.

Kui nii, siis oli Charlie nuku saabumine seda muutnud. Ma ei kavatsenud mingil juhul selleks ööks majja jääda. Pakkisin asjad, kaasa arvatud kastid, mille ema oli alles hoidnud, ning istusin siis autosse ja sõitsin tagasi Grittenisse. Otsisin kõige odavama hotelli ja võtsin seal toa, otsustanud, et mõtlen hommikul välja, mida teha.

Aga ma pole kunagi hotellides hästi maganud. Ja isegi seal, majast eemal, painas mind ikka seesama ohutunne ja halb eelaimus. Koputused uksele võisid küll olla kellegi vemp ja metsas nähtud kogu keegi võõras, aga nuku kohaletoimetamist ei saanud kuidagi mõistusega seletada.

Keegi oli siin. Keegi oli mu sihikule võtnud.

Ja ükskõik kui väga ma endale ka ei kinnitanud, et see on võimatu, ei vabanenud ma tundest, et selle taga on Charlie. Rähklesin ja visklesin hommiku lähenedes, meenutades pilku, millega ta mind pundist lahkumisele järgnenud nädalatel vaatas. Seda tunnet, mis mul toona oli, et asjad pole veel lõppenud.

Mäng pole sinuga veel lõpetanud.

Varajased hommikutunnid leidsid mu väljast, Gritteni tänavatel jalutamast.

Sel kellaajal oli maailm vaikne ja rahulik. Polnud tuuleraasugi, ainult jaheda õhu hingus mu vastas, peaaegu teretulnud tundmus palavuse ootuses, mida teadsin hiljem saabuvat. Pilve­niidid ja -säbarad rippusid koidutaevas madalal. Nad olid nii lähedal, et nägid välja nagu hinged, kes on laskunud, et mind seirata, ja nii liikumatud, et raske oli kujutleda neid eales edasi kulgemas.