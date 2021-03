Perenaine, pane kõrva taha! Kuidas muuta pesu pesemine ja triikimine lihtsamaks?

„Oma kogemusest kodus teame, et enamasti vedelevad määrdunud ja puhtad riided läbisegi toolidel, pesumasinal või kusagil mujal. Kui on olemas pesukorv, on seda enamikul juhtudel ainult üks, nii et riided on sortimata,“ ütles Tammekivi. Ta soovitas kasutada eraldi pesukaste pesemistemperatuuri või värvi järgi, märgistada need piktogrammide või siltidega ja paigutada need riidekappidesse, vannituppa või muudesse meelepärastesse kohtadesse. Oluline on hoida neid seal, kus tavaliselt riideid vahetatakse ja kuhu neid on mugav jätta.