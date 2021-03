Psühholoogid avaldavad: KAHEKSA märki, mis näitavad, et keegi on sinust sisse võetud

1. Ta reageerib su häälele

See on väga tähtis ja kergesti märgatav. Kui vestled kellegagi, kellele sa salaja meeldid, siis võid märgata, et tema hääletoon muutub. Eksperdid ütlevad, et kui naised vestlevad nende jaoks attraktiivse inimesega, muutub nende hääletoon kõrgeks ja ebastabiilseks. On leitud, et naistele meeldivad madala häälega mehed ja mehed otsivad kõrgehäälelisemate naiste seltskonda.

2. Ta avaldab sulle enda kohta isiklikke detaile

Mida rohkem sa teisele meeldid, seda avatum ta on. Ta võib jagada oma vigu ja tagasilööke, aga seda üsna pealiskaudsel viisil. Ta üritab vestlust elavana hoida ja küsib ka sinu kohta asju.

3. Ta mängib raskesti kättesaadavat

Kui keegi mängib raskesti kättesaadavat, muutub võrgutamisprotsess põnevaks ja sina omakorda pingutad kaks korda sama palju, et oma tahtmist saada. Raskesti kättesaadava mängimine paneb inimesi sind rohkem tahtma. Pane aga tähele, et see toimib ainult siis, kui mõlemad osapooled on juba teineteisest huvitatud. Vastasel juhul on see asi ühepoolne.

4. Ta jalad pole risti

Märka teise inimese kehakeelt! Eriti pööra tähelepanu jalgadele ja kätele. Inimese kehahoiak annab märku, kas ta on vaba või mitte. Kui vestluskaaslase jalad pole risti, on see märk, et sul on võimalus! Kui ta loob sinuga silmsideme, on see hea märk. See käib nii meeste kui ka naiste kohta.

5. Ta ütleb, et on vallaline

Kui su vestluspartner ütleb täiesti ootamatult, et ta ei käi kellegagi ja on vallaline, on see hea märk. Selle taga peituv soov. Kui sa tahad tahad talle olla midagi enamat kui lihtsalt vestluskaaslane, on see hea hetk, et oma soovist märku anda.

6. Ta narrib sind